Velório das vítimas de ataque a creche em SC reúne mais de mil pessoas

(foto: Reprodução)

Os corpos das cinco vítimas do ataque à creche Pró-Infância Aquarela ocorrido na manhã de terça-feira (4/5), foram velados no Módulo Esportivo, bairro Lage de Pedra, em Saudades, na madrugada desta quarta-feira (5/5). Mais de mil pessoas prestaram, edese multiplicam pela cidade, que fica no oeste de Santa Catarina.O município está em luto pela perda das vítimas do ataque, que resultou na morte de três crianças e duas funcionárias da creche. Uma criança de 1 ano e 9 meses seguena UTI Pediátrica do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, e o estado de saúde dela éestável.Preso em flagrante pelo crime, Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, está em estado grave de saúde após desferir golpes contra o próprio pescoço, segundo contaram. O delegado regional de Polícia Civil de Chapecó, Ricardo Casagrande, diz que a investigação está a cargo da Polícia Civil da Comarca de Pinhalzinho, que aguarda a eventual liberação médica para colher o depoimento do jovem, internado no Hospital Regional do Oeste em Chapecó.A polícia diz que Mai foi à creche Pró-Infância Aquarela, no centro da cidade, de bicicleta, por volta das 10h de ontem. Ao entrar no estabelecimento, ele começou a atacar umade 30 anos que, mesmo ferida, correu para uma sala onde estavam quatro crianças e uma funcionária da escola, na tentativa de alertar sobre o perigo. O rapaz, então, atacou os alunos e a funcionária da escola. Duas meninas de menos de dois anos e a professora morreram no local. Outra criança e a funcionáriano hospital.Segundo a polícia, a ação foi. "O crime foi premeditado, ele chegou de bicicleta na creche, com uma mochila nas costas, uma professora o abordou e ele começou a atacá-la com golpes de facão nas costas. O jovem seguiu a professora até uma sala onde atacou também a outra funcionária auxiliar e mais quatro crianças com menos de dois anos", afirmou delegado Jerônimo Marçal Ferreira a uma emissora de rádio."Ele ainda está em uma situação precária de. Estou monitorando a situação dele. Assim que for possível eu vou interrogá-lo, se for possível, se ele sobreviver" afirmou o delegado Ferreira, que tambémo caso.