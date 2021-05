'Em nome de Jesus', vândalos destroem peças sacras em igreja de São Paulo

As polícias de São Paulo estão à procura dos quatro criminosos que invadiram e vandalizaram a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, na noite da última segunda-feira (3/5), dois homens e duas mulheres, ainda não identificados, depredaram o templo, que fica no Bairro Remédios.

“De acordo com um padre, ele ouviu ruídos na igreja e, ao verificar o que se tratava, se deparou com o quarteto. Ao notar a presença do homem, eles empreenderam fuga”, informou a secretaria, por meio de nota ao Estado de Minas enviada nesta quarta (5/5). “Ao todo, foram quebradas sete imagens de santos, três vasos sanitários, duas portas, um espelho e 12 vasos de plantas”.

Em entrevista ao G1, o padre Amauri Baggio conta que correu e chegou a alcançar os vândalos e questionar o motivo do ataque. “Aí falaram, ‘a gente fez em nome de Jesus’”, explicou. Ainda na entrevista, ele disse que os criminosos fugiram de ônibus e o motorista, mesmo após ser informado de que eles estavam envolvidos em um crime, disse que tinha horário a cumprir e seguiu viagem.

A Paróquia Nossa Senhora dos Remédios divulgou vídeos no Facebook para mostrar os estragos na igreja. A perícia foi realizada ontem (4/5) e, conforme postagem do padre Baggio, o Museu de Arte Sacra avalia a possibilidade de restaurar as imagens. As celebrações foram retomadas.