Tragédia: cinco vítimas em SC levaram aos menos cinco golpes de facão

(foto: AFP PHOTO / Impresa do Povo / Jocimar BARBOSA) cinco perfurações pelo corpo causadas por um facão, representantes das forças de Segurança Pública. As vítimas do ataque que aconteceu nesta terça-feira (4/5), na cidade de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, na escola infantil Pró-Infância Aquarela, tiveram, ao menos,pelo corpo causadas por um arma utilizada pelo jovem de 18 anos . Informação foi divulgada em coletiva de imprensa no fim da tarde desta terça-feira (4/5), que contou com a presença da governadora Daniela Reinehr edas forças de Segurança Pública.









A professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos,também uma das vítimas da tragédia, recebeu dois golpes na perna direita, um na perna esquerda, quatro golpes nas costas e um no braço esquerdo. A agente educacional da escola, de 20 anos, que também morreu, apresentava dois ferimentos no abdômen. Além disso, um bebê segue internado no hospital de Chapecó em estado gravíssimo.





Investigação



O delegado da Polícia Civil responsável pela investigação do caso, Jerônimo Marçal Ferreira, contou que a apuração seguirá na linha de tentar entender a real motivação do autor ao entrar com duas armas brancas na escola infantil e desferir golpes contra cinco pessoas. Informações preliminares indicam que o adolescente enfrenta problemas psicológicos causados pelo bullying.





"A gente vai tentar traçar um fio um pouco mais completo do autor dessa barbaridade. Ele é um rapaz problemático. Ele vinha enfrentando, segundo relato de pessoas próximas, bullying na escola, ele vinha maltratando alguns animais e é muito introspectivo [...] Por causa desse bullying, segundo familiares, ele não queria mais ir para escola [...] Quietão, não tinha celular, não tem namorada e estava se afastando dos poucos amigos nos últimos dias”, detalhou o investigador.





O estudante está no ensino médio e vem de família humilde. Ainda segundo o delegado, foi encontrado R$ 11 mil em espécie que o jovem guardava dentro de casa. Conforme relatado pela família ao agente, o adolescente trabalhava numa empresa da cidade e, por não sair muito, acabava por guardar o dinheiro.





Ainda no local do crime, o autor recebeu atendimento pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital de Chapecó. Ele teria tentado cortar o próprio pescoço com o facão que usou para matar as vítimas. O jovem foi submetido a uma cirurgia no fim da tarde, mas não corre risco de morte. Os pais e a irmã do autor foram interrogados ainda na casa da família.





"Ninguém fazia ideia de que ele pretendia fazer isso. A gente vai tentar entender a motivação disso para tentar prevenir, quanto sociedade, casos futuros", observa Ferreira.





Compra das armas brancas



O estudante entrou na escola armado com duas armas brancas, uma menor e outra maior, de acordo com o delegado. Ambas compradas recentemente. Contudo, o assassino haveria usado apenas a faca maior para cometer os crimes.





Ainda não há informações acerca da participação de outras pessoas no assassinato. Se há cúmplices ou se o jovem teria dito para alguém o que iria fazer. O computador do estudante foi apreendido e passará por perícia assim que possível.



Apoio



Durante a coletiva, foi divulgado que 25 psicólogos estarão disponíveis para acompanhar as famílias das vítimas. “Eu acredito que toda a comunidade esteja passando por um momento difícil”, diz a governadora, que decretou luto oficial de três dias no estado.





O delegado ressaltou, ainda, a bravura das professoras ao proteger as crianças que estavam na escola. “Queria deixar registrado a bravura das professoras que se trancaram dentro das salas com as crianças. Ele tentou entrar em todas as salas e não conseguiu. Essas mulheres hoje foram muito guerreiras”, contou ele.