Farmacêuticos poderão aplicar vacinas contra COVID-19 em campanhas

(foto: Agência Brasil )

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (4/5), uma portaria que autoriza farmacêuticos a participarem da campanha de vacinação contra a covid-19, realizada por instituições públicas ou privadas. (CFF) publicou, no Diário Oficial da União desta terça-feira (4/5), uma portaria que autoriza farmacêuticos a participarem da campanha de vacinação contra a covid-19, realizada por instituições públicas ou privadas.

De acordo com a portaria, a medida vale apenas para farmacêuticos com habilidade em aplicação de injetáveis inscritos no conselho.





A decisão leva em conta o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus, e a necessidade de ampliação de postos de vacinação contra a covid-19 em todo o país.