Jovem de 16 anos é estuprada por oito homens na Grande Recife

(foto: Zach Guinta/Unsplash)

Uma adolescente, de 16 anos, foi vítima de um estupro coletivo no último sábado (24/), na orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na Grande Recife. Violentada por oito homens, ela compartilhou os momentos de terror nas redes sociais. Uma, foi vítima de um estupro coletivo no último sábado (24/), na orla de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na Grande Recife. Violentada por oito homens, ela compartilhou os momentos de terror nas redes sociais.





Segundo a vítima, ela, uma amiga e o namorado se encaminhavam para a beira da praia quando encontraram um rapaz com quem teria se relacionado algumas vezes. De acordo com a jovem, o homem teria perguntado se a garota queria ficar com o seu amigo. Ela negou. Em seguida, o rapaz questionou se a adolescente ficaria com ele novamente, a garota respondeu que sim. Após a afirmação, a vítima conta que foi puxada até a areia.

"Quando eu cheguei, estava ele, o amigo e mais seis homens e ele perguntou: 'Tu aguenta isso tudinho?’ Eu disse que não. Em seguida ele me mandou ficar de quatro e não tinha como correr porque eram oito pessoas", relatou a jovem.





Ela também revelou que foi obrigada a fazer sexo oral e anal nos homens. "Eu estava chorando muito e me obrigaram a fazer sexo oral. Eles fizeram sexo anal também, mas não terminaram", contou.





A vítima informou que já prestou queixa sobre o caso e que aguarda a justiça ser feita. Ela também comunicou que está sofrendo ameaças. "Eu tô me sentindo mal, eu tenho ansiedade e isso piorou bastante a minha situação. Estou correndo atrás porque eu quero que eles paguem o que fizeram comigo. Eu fui humilhada, agredida. Não adianta fazer ameaça porque eu não vou cansar até prender os oito", declarou.

A mãe da garota também se pronunciou nas redes sociais da filha. "Eu tô me pronunciando porque cada um que fez isso com a minha filha vai pagar. Isso não se faz com mulher nenhuma, vocês nasceram de uma mulher. Eu sou mãe, estou com o coração dilacerado”, desabafou.





A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que está investigando o caso e que as apurações seguirão até a elucidação. Na manhã desta quarta-feira (28/4), internautas subiram uma hashtag em apoio à jovem.