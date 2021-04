Sputnik pede para Anvisa aprovar uso emergencial: 'Sem tempo a perder'

AM

Desenvolvida pelo Centro Gamaleya, estatal russa, a vacina demonstrou eficácia de 97,6% contra a COVID-19 (foto: SPUTNIK V/Reprodução) vacina Sputnik V, produzida na Rússia, pediu, nesta segunda-feira (26/4), que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize o uso emergencial do imunizante no Brasil. O perfil no Twitter da, produzida na, pediu, nesta segunda-feira (26/4), que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária () autorizedo imunizante no









Em seguida, o perfil afirmou que o “México, Argentina, Hungria e outros compartilharam publicamente dados de que a Sputnik V é a escolha mais segura”.









Salvar vidas é mais importante do que barreiras e política. Juntos somos mais fortes!%u270C%uFE0F %u2014 Sputnik V (@sputnikvaccine) April 26, 2021

Ainda de acordo com o perfil da vacina, salvar vidas é "mais importante do que barreiras políticas". "Juntos somos mais fortes!”, concluiu a empresa.

Eficácia de 97%





Desenvolvida pelo Centro Gamaleya, estatal russa, a vacina demonstrou eficácia de 97,6% contra a COVID-19.





Os números estão baseados em uma análise feita com 3,8 milhões de pessoas. Do total de vacinados entre 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021, a taxa de infecção a partir do 35º dia após a primeira dose foi de apenas 0,027%.





Os dados preliminares foram divulgados pelo Centro de Pesquisa Gamaleya e pelo Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF).