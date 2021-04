Nasa e SpaceX enviam quatro astronautas à Estação Espacial nesta sexta

(foto: HANDOUT / RUSSIAN SPACE AGENCY ROSCOSMOS / AFP)

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, e a empresa SpaceXumacom quatro astronautas rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) nesta sexta-feira (23/4). Afoi lançada às 6h49 (horário de Brasília) pelo foguete Falcon 9 do Cabo Canaveral, no Estado da Flórida. A estação espacial fica a cerca de 400 quilômetros da Terra. Com isso, os astronautas devem realizar um voo de 23 horas até chegarem ao destino no sábado (24/4).A missão - batizada de Crew-2 - usa novamente o foguete de reforço da missão anterior (Crew-1). Já a cápsula Crew Dragon é a mesma usada nade teste. Essa é a primeira equipe a entrar em órbita em uma nave construída a partir dereciclado, o que representa uma grande economia para a Nasa.A tripulação é formada por pesquisadores de três países diferentes. O voo inclui osamericanos Shane Kimbrough e Megan McArthur, junto com o membro da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa), Akihiko Hoshide, e o membro francês da Agência Espacial Europeia (ESA), Thomas Pesquet. Os quatro devem ficar seis meses no espaço.Kimbrough, McArthur, Hoshide e Pesquet se juntarão à tripulação de sete pessoas que já está na Estação Espacial Internacional. Por um curto período, o número de tripulantes na estaçãoaumentará para 11 pessoas até que os astronautas da primeira tripulação retornam à Terra.Um dos objetivos da missão é estudar uma tecnologia que gera pequenos modelos de órgãoscontendo vários tipos de células que se comportam da mesma forma que no organismo. São os chamados "chips de tecidos".Esse é o terceiro lançamento da parceria entre a Nasa e a SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, bilionário e diretor executivo da montadora de carrosTesla. A empresa de Musk conseguiu se estabelecer como o provedor de transporte favorito da agência dos Estados Unidos. O primeiro teste tripulado da SpaceX, em maio de 2020, encerrou nove anos de dependência dos Estados Unidos em foguetes russos para viajar para a ISS após o fim dode ônibus espaciais "Shuttle", em 2011.Em novembro de 2020, a Estação Espacial Internacional completou 20 anos com presença humana contínua. As pesquisasa preparação para missões na Lua e em Marte. Até o momento, 243 pessoas de 19 países visitaram oorbital.