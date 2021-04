Número de pedidos de exames toxicológicos cresce em laboratórios

Grande procura para realização do exame é por causa das alterações do Código de Trânsito Brasileiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Laboratórios têm registrado uma alta demanda em pedidos de exames toxicológicos, após o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) publicar alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os motoristas com CNH C, D ou E, que não estiverem com o exame em dia, serão punidos. Diante disso, medidas estão sendo tomadas para que o processo seja facilitado e os testes sejam entregues dentro do prazo.





Os exames nos laboratórios do Grupo Pardini, uma das principais referências da capital mineira, cresceram 500% e, na última semana, a rede começou a estudar uma ampliação da capacidade produtiva em 50%, com duplicação de realização e entrega do exame toxicológico em 20 dias. Além das unidades próprias, o exame pode ser realizado em outros 5 mil laboratórios no Brasil.





O exame toxicológico detecta drogas em um período de tempo ampliado. Agora, com a nova mudança, a renovação do exame toxicológico é obrigatória a cada 2 anos e 6 meses para os condutores de categorias C, D e E e com idade inferior a 70 anos.





Para os motoristas que dirigirem sem terem realizado o exame toxicológico previsto após 30 dias do vencimento do prazo ou para aqueles que exercem atividade remunerada e não comprovam na renovação do documento a realização do exame, cometerão infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por três meses. Já os condutores acima de 70 anos não precisam renovar o exame toxicológico antes do vencimento de sua CNH.