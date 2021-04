Crise em Manaus: MPF processa ex-ministro Pazuello por responsabilidade

Além de Pazuello e Campelo, a ação cita três secretários do Ministério da Saúde e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho (foto: Agência Brasil/Reprodução) Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas ajuizou, nesta quarta-feira (14/4), uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, também foi acionado por omissão durante a pandemia de COVID-19. noajuizou, nesta quarta-feira (14/4), uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde. O secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, também foi acionado por omissão durante a pandemia de COVID-19.





Foram mais de 30 mortes em dois dias de falta de oxigênio na capital do Amazonas.



Segundo o MPF, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde deixaram de adotar medidas necessárias para calcular a demanda, o que só passou a ser feito após a falta do insumo nos hospitais.



De acordo com a investigação, Pazuello e o secretário de Saúde "atuaram sabidamente às cegas" durante a crise.



A pressão para uso do chamado "tratamento precoce", que usa medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da COVID-19, também consta no documento.



O MPF identificou cinco situações distintas contra os acionados:

Atraso e lentidão do Ministério da Saúde no envio de equipe para diagnosticar e minorar nova onda de COVID-19 no Amazonas;

no Amazonas; Omissão no monitoramento da demanda de oxigênio medicinal e na adoção de medidas eficazes e tempestivas para evitar seu desabastecimento;

Realização de pressão para utilização de ‘tratamento precoce’;

Demora na adoção de medidas para transferência de pacientes que aguardavam leitos;

Ausência de medidas de estímulo ao isolamento social.





Além de Pazuello e Campelo, a ação cita três secretários do Ministério da Saúde e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho.

CPI COVID

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, nesta quarta-feira (14/4) a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que ordenou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 no Senado.





No final da tarde dessa terça-feira (13/4), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu o requerimento para abertura da CPI da COVID-19.



Com a leitura do requerimento, a CPI está formalmente instalada.



Leia: A liminar foi concedida por Barroso após o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentar um mandado de segurança na Suprema Corte para que o Senado investigasse ações e possíveis omissões do governo federal na condução da pandemia no Amazonas.No final da tarde dessa terça-feira (13/4), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu o requerimento para abertura da CPI da COVID-19.Com a leitura do requerimento, a CPI está formalmente instalada.Leia: Senado abre CPI da COVID para investigar governo e repasses aos estados



Pacheco confirmou que foram juntados dois requerimentos: o do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o do senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Pacheco confirmou que foram juntados dois requerimentos: o do(Rede-AP) e o do senador(Podemos-CE).

Ação de Randolfe: Investigará as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, e o agravamento da crise sanitária no Amazonas



Ação de Eduardo Girão: Investigará como fatos conexos a aplicação de recursos federais por estados e municípios no combate à pandemia.

Ou seja, a investigação vai apurar atos e omissões do governo Bolsonaro e a distribuição de recursos federais a estados e municípios.



O presidente tentou colocar a gestão de governadores e prefeitos na mira da CPI, porém, segundo a decisão de Pacheco, o foco será a fiscalização dos recursos da União.



Conforme o regimento interno do Senado, a atuação de governadores e prefeitos durante a pandemia é de competência das assembleias e câmaras municipais.



A comissão vai apurar a atuação do governo(sem partido) frente à pandemia e os repasses da União para estados e municípios.