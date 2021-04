Senado abre CPI da COVID para investigar governo e repasses aos estados

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu o requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 na sessão deliberativa desta terça-feira (13/4). Com a leitura do requerimento, a CPI está formalmente instalada.Pacheco confirmou que foram juntados dois requerimentos: o do(Rede-AP) e o do o senador(Podemos-CE).

AÇÃO DE RANDOLFE: Investigará as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, e o agravamento da crise sanitária no Amazonas

Ou seja, a investigação vai apurar atos e omissões do governo Bolsonaro e a distribuição de recursos federais a estados e municípios.





Leia: Carlos Viana pede que Pacheco tenha 'coragem' para rever CPI da COVID Essa era uma das vontades do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Porém, segundo a decisão de Pacheco, a CPI vai focar na fiscalização dos recursos da união.A atuação de governadores e prefeitos durante a pandemia é de competência das assembleias e câmaras municipais, conforme estabelece o regimento interno do Senado.O artigo 146 do regimento interno do Senado não dá amparo legal à ampliação das investigações para fatos relacionados diretamente a Estados, por isso foi feita a ressalva que somente serão fiscalizados os repasses de recursos da União para os entes federados.Diz o regimento que "não se admitirá Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados; às atribuições do Poder Judiciário; aos Estados".Leia: Bolsonaro volta a falar sobre lockdown: 'Eu não sou ditador do Brasil'