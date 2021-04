Fiocruz: pandemia terá 'níveis preocupantes' nas próximas semanas

Medidas restritivas não diminuíram o número de mortes e a demanda hospitalar causada pela COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após registrarde mortes e de contaminados pela COVID19, o Brasil deve continuar a ver "níveis preocupantes" da pandemia até o fim de abril. Segundo o Boletim Extraordinário da Fiocruz, o vírus permanece em "circulação intensa" no país.Na semana entre os dias 4 e 10 deste mês, ase manteve, e o Brasil registrou média recorde de mortes (3.020 por dia) e de novos casos (70,2 mil diários). Outro ponto destacado pela Fiocruz é a sobrecarga dos hospitais, que continua grave.O estado com mais resultados positivos quanto à ocupação de leitos de UTI foi o Maranhão, que está com 78% e saiu da zona de alerta crítico para a intermediária. Outros lugares, como Pará (de 87% para 82%), Amapá (de 91% para 84%), Tocantins (de 95% para 90%), Paraíba (de 77% para 70%) e São Paulo (de 91% para 86%) se destacaram nesse sentido.Os pesquisadores ressaltam que as medidas restritivas das últimas semanas têm começado a indicar "êxitos localizados", apesar de ainda não terem diminuído o número de mortes e a demanda hospitalar. É importante, dizem, não flexibilizar."A flexibilização de medidas restritivas pode ter como consequência a aceleração do ritmo de transmissão e, portanto, de casos graves de covid-19 nas próximas semanas", alertam.