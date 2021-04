Ex-BBB conta que já ganhou 48 vezes na loteria: 'A Caixa que lute'

A ex-participante do BBB11, Paulinha Leite, posou toda feliz para o portal AgNews para compartilhar um pouco da sorte (grande) que tem com as loterias. Segunda a loira, já foi possívelprêmios em 48 jogos que realizou com as tradicionais fezinhas da Caixa.

Com o sorriso aberto, a moça também compartilha os jogos de sorte no Instagram. Em uma postagem do último dia 18 de março, Paulinha lembrou de duas (duas!) quadras na Mega-Sena: “O sorriso de quem acertou a quina e duasna Mega-Sena de ontem, só faltou o numero 53 pra eu ganhar 40 milhões, e olha que foi mais que na trave, porque joguei o 54 e saiu o 53, acho que vou sonhar com o 53 por uns meses. Ah e amanhã posto o bilhete da Lotofácil, porque pasmem: fiz 14 pontos no sorteio de ontem também, faltou só um pra (ganhar) R$ 1.5 milhões. A Caixa Econômica que lute com a minha sorte”.