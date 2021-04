Troca de tiros: criança de 2 anos é atingida na cabeça por disparo de arma

disparo de arma de fogo, no Distrito Federal. O fato aconteceu depois de uma troca de tiros na quadra 10, segundo relatos, o projétil atingiu o olho da criança e atravessou a cabeça. Na tarde deste sábado (10/4), uma criança de 2 anos foi atingida por umde arma de fogo, no Distrito Federal. O fato aconteceu depois de uma troca de tiros na quadra 10, segundo relatos, o projétil atingiu o olho da criança e atravessou a cabeça.









Ao chegar no local, os bombeiros constataram que a criança apresentava duas perfurações na cabeça, provocadas pelo disparo de uma arma de fogo. A vizinha dos pais da criança foi quem prestou os primeiros atendimentos em busca de socorro. A mulher deslocou-se até o posto policial em busca de atendimento.





No local, a equipe da PMDF deu início aos procedimentos de estabilização dos sinais vitais da criança, que foi transportada pelo CBMDF ao Hospital de Base. Segundo os bombeiros, os sinais estavam estáveis, mas o estado é grave.





Desafeto contra o pai





Segundo informações iniciais da PMDF, quatro pessoas estariam envolvidas na ocorrência. O pai da criança estava reunido com dois amigos, na casa de um deles, quando um desafeto chegou ao local. De acordo com os relatos, o homem atirou contra o pai e um de seus amigos, ao revidar o disparo, atingiu a criança.





A PMDF também informou que um dos quatro envolvidos foi atingido abaixo da perna e de raspão no pescoço e está, sob custódia, no Hospital do Paranoá. A corporação não especificou quem é o homem.