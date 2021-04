Após liberação do STF, igreja exibe culto com aglomeração em São Paulo

(foto: Reprodução)

Após a permissão do Supremo Tribunal Federal (STF) para a realização de cultos e missas durante o pior momento da pandemia de COVID-19 no Brasil, a Igreja Mundial do Poder de Deus transmitiu neste domingo imagens de seu culto de Páscoa com a aglomeração de fiéis em seu principal templo da cidade de São Paulo.





Após decisão de Nunes Marques, fiéis lotam culto no templo da Cidade Mundial do Sonho de Deus, na Zona Leste de São Paulo



Vídeo:@SamPancher pic.twitter.com/zuNGqpdIJJ %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 4, 2021

Nas imagens fica claro que, ao longo do culto, os fiéis não respeitam o distanciamento social, ainda que tenha se tentado reservar cadeiras vazias entre os presentes. O flagrante partiu do jornalista Samuel Pancher, que ironizou em publicação no Twitter: “Parabéns aos envolvidos”. A decisão de permitir as cerimônias religiosas partiu do ministro Kassio Nunes Marques , que nesse sábado (3/4) determinou o funcionamento desde que fossem obedecidas algumas medidas sanitárias: distanciamento social, espaço arejado, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel.A decisão de Marques foi criticada pelo colega de STF, o ministro Marco Aurélio Mello. "O novato, pelo visto, tem expertise no tema. Pobre Supremo, pobre Judiciário. E atendeu a Associação de juristas evangélicos. Parte legítima para a ADPF (tipo de processo que discute cumprimento à Constituição)? Aonde vamos parar? Tempos estranhos!", disse o ministro ao Estadão, citando o pedido feito pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure).Com o aval do STF, a Basílica de Aparecida também realizou neste domingo a missa de Páscoa com a presença de 150 fiéis. Apesar das aglomerações, o STF não tem previsão de votar em plenário a decisão do ministro Kassio Nunes Marques.