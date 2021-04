COVID: estado do Rio bate novo recorde de mortes com 411 vítimas em 24h

(foto: AFP / SILVIO AVILA)

O Estado do Rio de Janeiro bateu novo recorde de mortespor COVID-19 em 24 horas desde o início da pandemia, em março de 2020. Foram 411 óbitos, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado (03/04), pela Secretaria Estadual de Saúde.No pico da pandemia, o Rio superou pelavez a marca em uma semana. A pior marca até então era a da última quinta-feira, 1º de abril, com 387 vítimas.Ao todo foram identificados 3.935 novos casos dana passagem de sexta-feira para sábado.Até aqui, o Estado do Rio já teve 657.139confirmados de coronavírus e 37.629 mortos.A capital concentra tanto o maior número de mortes (20.955) como o maior número de casos no Estado (229.928).A taxa de ocupação nas UTIs do Estado chega a 88,9% e dasatinge 81,3%.