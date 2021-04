(foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O Brasil registrou, neste sábado 1.987 mortes em decorrência da COVID-19 e 43.515 novas infecções, de acordo com odo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgado neste dia 3 de abril.Com isso, o País12.953.597 casos confirmados e 330.193 óbitos desde o início da pandemia.O levantamento do Conass é feito a partir dade dados das secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal.