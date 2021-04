Motorista com carteira vencida e R$ 21 mil em débitos tem carro apreendido

(foto: Detran-DF/Divulgação) campeão de infrações na tarde da última quinta-feira (20/04), após ele ser localizado na Ponte JK, no Distrto Federal. O motorista é dono de um Celta vermelho, com 26 transgressões e um débito de R$ 21 mil. Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) multaram umde infrações na tarde da última quinta-feira (20/04), após ele ser localizado na Ponte JK, no Distrto Federal. O motorista é dono de um Celta vermelho, com 26 transgressões e um débito de R$ 21 mil.









A abordagem fez parte da Operação Cartas Marcadas, que visa retirar das ruas do Distrito Federal os infratores contumazes, com o objetivo de oferecer maior segurança no trânsito.