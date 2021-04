Prefeitura do Rio tem 7.363 autuações em 7 dias de recesso sanitário

Nos primeiros sete dias do recesso sanitário para combater a disseminação da covid-19, a Prefeitura do Rio registrou 7.363 autuações por desrespeito ao cumprimento das medidas restritivas em vigor no município. Os agentes aplicaram 495 multas a bares, restaurantes e ambulantes, além de interditarem 89 estabelecimentos. As autuações incluem também infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias.



Desde o último dia 26 de março, um decreto municipal proíbe ou restringe o funcionamento de atividades não essenciais. Bares e restaurantes não podem abrir para consumo presencial, apenas para entrega. As praias também estão fechadas ao lazer, sendo permitida apenas a prática de atividades esportivas individuais.



Na quinta-feira, dia 1º de abril, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) registrou 1.234 autuações, com 31 estabelecimentos fechados pelos fiscais e 63 multas a ambulantes, restaurantes e bares.



Um supermercado também foi autuado por ter permitido aglomeração no estabelecimento. Os agentes também fecharam lojas de conveniência, roupas e itens para aparelhos celulares, além de uma academia.



Equipes da Guarda Municipal atenderam a denúncias de moradores sobre aglomerações em bairros como Ipanema, Flamengo, Copacabana, Leme, Olaria, Anil e Senador Vasconcelos. Os agentes também fizeram patrulhamento na orla da cidade para orientar banhistas sobre a proibição da permanência na areia.



O prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta sexta-feira, 2, a prorrogação das medidas restritivas em vigor no município do Rio de Janeiro até o fim da próxima quinta-feira, 8 de abril. A partir da zero hora da sexta-feira, 9, as restrições podem ser relaxadas. No entanto, as escolas estão liberadas para funcionar já nesta segunda-feira, 5.



O governo do Estado do Rio de Janeiro ainda avalia a necessidade de uma eventual prorrogação do decreto estadual com medidas restritivas para combate à disseminação da covid-19 a partir de segunda-feira, 5.



Segundo a assessoria do governador em exercício do Rio, Claudio Castro (PSC), a comissão encarregada de avaliar a gestão da saúde tem se reunido diariamente para analisar as condições sanitárias. Caso seja necessário, o governo pode renovar o decreto estadual que fechou praias e impôs restrições ao funcionamento de estabelecimentos empresariais.