Hamilton Mourão é vacinado: 'Fiz minha parte como cidadão consciente'

Vice-presidente Hamilton Mourão disse esperar que mais vacinas cheguem para população brasileira (foto: Reprodução/Twitter) Hamilton Mourão (PRTB), foi imunizado nesta segunda-feira (29/3) com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. O general tem 67 anos e recebeu a dose da Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Butantan na Policlínica do Lago Sul, em Brasília. O vice-presidente(PRTB), foinesta segunda-feira (29/3) com a primeira dose dacontra a COVID-19. O general tem 67 anos e recebeu a dose da, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com ona Policlínica do Lago Sul, em

Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira. pic.twitter.com/xZGN5NExvT — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 29, 2021





Ministros do governo também endossam o time de vacinados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado no último dia 27, no Estádio Mané Garrincha. Já o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, foi imunizado no dia 18.