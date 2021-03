Veja vídeo: manequim surge em praia de SP e guardas fazem abordagem

Brincadeira repercutiu nas redes sociais nesta quarta (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Guarda Civil Municipal de Praia Grande (SP) foi acionada após uma 'pessoa' ser vista na faixa de areia da praia, contrariando o decreto de fechamento de todas as praias da Baixada Santista. Porém, ao realizarem a abordagem, os guardas perceberam que na verdade se tratava de um manequim.

A ocorrência foi gravada à distância por populares e os vídeos e imagens do manequim viralizaram nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (24/03). Segundo o jornal Diário do Litoral, não se sabe se as pessoas que filmaram a ação tem alguma relação com o surgimento do manequim na areia da Praia Grande.





Enquanto internautas se divertiram com a brincadeira, alguns criticaram o fato que levou a Guarda Civil da cidade a enviar uma equipe para o local sem necessidade.





Um morador disse que “uns choram a perda dos seus e outros agem dessa maneira. Triste e vergonhoso”.





Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que “uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) realizava patrulhamento pela praia na manhã desta quarta-feira (24) quando se deparou com um manequim na beira da água da praia do Bairro Mirim. A equipe deu continuidade ao patrulhamento priorizando a ação preventiva de combate à pandemia de COVID-19 e quando passou novamente pelo local o boneco já havia sido retirado. A Administração Municipal reforça que esse tipo de atitude somente atrapalha o trabalho de fiscalização e de orientação realizado pelas equipes. Pede ainda que as pessoas colaborem com as ações da Prefeitura nesse momento tão importante de combate à pandemia da COVID-19".

Veja o vídeo:

Veja vídeo: manequim surge em praia de SP e guardas fazem abordagemhttps://t.co/2MutXtNLYs pic.twitter.com/tXSH2XjZpu — Estado de Minas (@em_com) March 24, 2021

