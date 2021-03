Praias cariocas ficam vazias na primeira manhã com aumento das restrições

No primeiro dia de vigência de medidas mais restritivas de circulação para conter a pandemia de covid-19, as praias cariocas amanheceram vazias. Agentes da Guarda Municipal fiscalizaram as atividades em toda a orla. Ao longo de toda a manhã do sábado de sol e calor, praticamente não se viu banhistas nas areias e poucas pessoas se arriscaram a praticar atividade física no calçadão - o que está permitido com os devidos cuidados para evitar aglomerações.



Agentes da Guarda Municipal também fizeram bloqueios em vias de acesso a algumas praias. As novas medidas restritivas começaram a valer nos primeiros minutos deste sábado. O decreto publicado pela prefeitura na última sexta-feira determinou o fechamento das praias, ampliando as medidas de restrição de circulação que já estavam em vigor desde o último dia 11. A ocupação das UTIs de covid-19 na cidade alcançaram 95%.