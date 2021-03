COVID: após recorde, ministério altera critérios de confirmação de mortes

AM

Após a alteração dos critérios, o número de registro de óbitos despencou no estado de São Paulo, o que afeta os dados de todo o país (foto: AFP/Reprodução) Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (24/03) novos critérios para confirmação de mortes por COVID-19.



09:00 - 24/03/2021 Bolsonaro mentiu 4 vezes em pronunciamento sobre ações contra a COVID-19 CPF, número do Cartão Nacional do SUS (CNS), a nacionalidade de pacientes infectados pelo vírus e histórico de vacinação. Todos esses campos inexistiam na versão anterior da ficha de confirmação, que é utilizada desde julho de 2020.



A nova ficha exclui algumas informações, como por exemplo, o histórico de viagem internacional.





No caso do CPF, a única exceção para essa obrigatoriedade é para os pacientes declarados indígenas na ficha.

São Paulo



Após a alteração dos critérios, o número de registro de óbitos despencou no estado de São Paulo, o que afeta os dados de todo o país.





Na terça-feira (23/03),o número de mortes registradas no estado chegou a 1.021. Nas últimas 24 horas, ele despencou para 281.



O dia mais letal da pandemia

O Brasil registrou o maior número de mortes diárias pela COVID-19 com a confirmação de 3.251 novas mortes nas últimas 24 horas. O país totaliza 298.676 mortes pela doença do novo coronavírus. Os números são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).





Foram contabilizados 82.493 novos casos confirmados, elevando o total de confirmações para 12.130.019 infectados pela COVID-19 no país.

