Jovens brasileiros sofrem com estresse e cansaço na pandemia, diz pesquisa

Os jovens brasileiros estão mais cansados, estressados e preocupados na pandemia (foto: Reprodução/Pixabay)

Os jovens brasileiros estão mais estressados, cansados e preocupados com a saúde da família em meio à pandemia e com a renda financeira, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ensino Social Profissionalizante (Espro), instituição filantrópica sem fins lucrativos. Foram entrevistadas 13.619 pessoas - de 15 a 24 anos - em 18 estados do país, além do Distrito Federal.





O objetivo do estudo foi compilar aspectos de vida dos jovens entrevistados em cinco momentos do ano passado, entre o início da pandemia e os primeiros anúncios de vacinas contra a COVID-19. Entre os temas abordados por eles, estão: preocupações com a doença, medidas de proteção, bem-estar, emprego e os estudos.





Segundo a pesquisa, os jovens estão mais cansados e têm tido insônia com mais frequência. Em abril de 2020, 56,8% dos adolescentes e jovens afirmaram estar dormindo menos que o normal, enquanto em novembro do mesmo ano a taxa foi para 65,8%. O percentual dos que disseram estar mais cansados cresceu de 73% para 77,5%.





Nove em cada dez adolescentes e jovens estão mais ansiosos. Isso retrata uma elevação de 87,1% para 90%, comparado ao início da pandemia. Houve crescimento, também, na preocupação geral (de 72% para 75,3%) e no estresse (de 73,2% para 74,7%).





Além disso, a maioria se sente aflita em relação à saúde de seus familiares. O quesito “morte” é o que causa mais medo em 93,1% deles. Por outro lado, 92,9% ficam preocupados de algum parente ou amigo ser infectado pelo novo coronavírus.





O superintendente executivo do Espro, Alessandro Saade, disse que “a pesquisa mostra nitidamente que a pandemia tem afetado a saúde mental de nossos adolescentes e jovens. E não é só isso: também vemos uma enorme preocupação dos entrevistados com a saúde dos familiares e os impactos da pandemia na economia de casa".





Emprego e renda

A renda mensal familiar, bem como a economia do país, são responsáveis pelos sentimentos de angústia dos jovens. Conforme a pesquisa, 89,5% temem a perda do emprego do pai ou da mãe. Em seguida, 86,8% estão preocupados em perder o seu emprego e/ou fonte de renda e 82,9% com o impacto na economia. A menor preocupação é sobre ficar em casa em isolamento social (59,4%).





No entanto, 41,1% dos entrevistados relataram que familiares perderam o emprego e, consequentemente, a renda foi afetada. Cerca de 13,6% afirmaram que eles próprios sofreram com uma das situações, índice parecido com o de abril (13,4%). Em relação aos estudos, 90,1% dos adolescentes e jovens estudavam em casa em novembro, contra 75,1% em abril do ano passado.





O levantamento revelou, ainda, que 36,8% dos jovens afirmaram que algum parente contraiu a COVID-19 e 44,7% conhecem pessoas que foram infectadas com a doença.

Sobre os hábitos, 95,9% dos entrevistados usam máscara, 95,4% usam álcool em gel, 93,2% lavam as mãos com frequência e 74,5% mantêm distância mínima de 1 metro.

Aumento de casos de COVID-19 entre jovens

Em meio ao agravamento da pandemia no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, um cenário diferente tem chamado a atenção: os jovens são os mais contaminados pela COVID-19. Segundo a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, o número de pacientes entre 20 e 39 anos infectados pelo vírus, cresceu 6,4%.





Para o clínico geral Luís Gustavo Trindade, especialista em nefrologia pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), no Hospital João XXIII, em BH, o fato pode estar ligado ao relaxamento do isolamento social, festas de fim de ano, férias e a flexibilização das atividades não essenciais.





“Os jovens ficam mais expostos com o retorno da rotina do trabalho presencial, além de terem uma vida social mais ativa frequentando reuniões sociais, bares e restaurantes” disse.





Todavia, o médico ressalta que os jovens podem desenvolver quadros graves da doença, ao contrário do que muitos pensam.





“Qualquer pessoa que não siga as recomendações e protocolos de segurança para prevenção da COVID pode ser contaminada e desenvolver quadros leves, moderados ou graves da doença. É preciso derrubar o mito de que o jovem reage melhor em relação à doença e possui anticorpos para combatê-la. Estamos vendo pessoas de diversas faixas etárias indo a óbito pela doença”, alertou.





Relaxamento no isolamento social

O especialista acredita que o isolamento social foi “deixado de lado” pela população em um dos momentos mais críticos. “As pessoas estavam cansadas de ficar em casa, veio a ansiedade, a solidão e com a volta das atividades não essenciais, viram a oportunidade de voltar a vida ao normal, uma decisão precipitada, pois o vírus não foi embora e pouca parcela da população foi vacinada", afirma Trindade.





Disse ainda que a COVID-19 precisa ser encarada com seriedade e responsabilidade.





“É muito complicado e triste o que estamos vivendo nos hospitais. As pessoas não estão dando a real importância às medidas de isolamento, uso de máscara e álcool gel, principalmente os jovens. Essas medidas são essenciais para enfrentar o vírus. Se todos seguirem as recomendações, o combate será mais eficiente”, pontuou.





Reiterou também que “não é hora de aglomerar, fazer festas ou viagens. Precisamos nos resguardar. A vacina já é uma realidade e aos poucos todos estarão vacinados, o que nos traz esperanças de dias melhores”.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira