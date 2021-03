Secretária de Saúde de Palmas morre de COVID-19 após internação

(foto: Reprodução/Instagram) pasta há pouco menos de um ano. As informações foram confirmadas ao Correio pela Secretária Municipal de Saúde por meio de nota. Morreu nesta quinta-feira (18/3), a secretária de saúde de Palmas, em Tocantins, vítima de covid-19. Valéria Paranaguá, tinha 58 anos e estava à frente dahá pouco menos de um ano. As informações foram confirmadas ao Correio pela Secretária Municipal de Saúde por meio de nota.









"Com grande pesar, a Prefeitura Municipal de Palmas comunica o falecimento da secretária de Saúde, Valéria Paranaguá, ocorrida por volta das 13h30h, nesta quinta-feira, 18, em Palmas, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Valéria estava internada desde o dia 28 de fevereiro, no Instituto Ortopédico de Palmas (IOP), tendo permanecido 18 dias em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços da equipe de saúde, Valéria não resistiu e veio a óbito após duas paradas cardiorrespiratórias." explicou a Secretária Municipal de Saúde de Palmas.





Por meio de comunicado nas redes sociais, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), lamentou a morte de Valéria: “Tudo dói tanto! Perdemos a nossa querida secretária de saúde, Valéria Paranaguá. Estou sem chão, perdi um braço forte, uma amiga leal. Uma aliada de primeiríssima hora que se colocou em risco, na linha de frente, para salvar tantas vidas. Palmas, o TO e o SUS estão em luto”.









Desde a internação de Valéria, a Secretária Municipal de Saúde da cidade está sob o comando de Durval Júnior, até então secretário executivo da pasta.





Perfil

Segundo informações da Secretária Municipal de Saúde, a carreira de Valéria tinha ampla experiência em ações sociais relacionadas a saúde pública: "Servidora pública aposentada da Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO), onde ingressou em 1989, Valéria Silva Paranaguá tinha 58 anos, era natural de

Santa Helena de Goiás (GO) e mudou-se para Araguaína aos 12 anos. Formada em Serviço Social, pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a gestora possuía Mestrado em Saúde Pública com ênfase em Epidemiologia no Instituto Superior de Ciências Médicas de La Havana, Cuba.





Tinha especialização em Saúde Pública, Informática em Saúde, Auditoria em Saúde, Administração Hospitalar, Gestão e Auditoria na Administração Pública e em Economia e Avaliação de Tecnologias da Saúde. Com 31 anos de atuação na rede pública, Valéria ingressou na Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), em janeiro de 2020 ocupando a Superintendência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde (Supavs) e no mês de agosto do mesmo ano foi nomeada secretária da pasta, onde permaneceu até o momento".