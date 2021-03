Brasil tem 1.127 mortes por COVID em 24h, diz ministério

O país também é o segundo com mais casos no mundo, posição retomada na sexta-feira (foto: Nelson Almeida/AFP)

registrou do sábado, (13/3), para este domingoem decorrência do. O total de óbitos é de 278.229. Os dados são do Ministério da Saúde.O país é o segundo que mais pessoas perdeu para a pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos (531.766, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças).O país também é o segundo com mais casos no mundo, posição retomada na sexta-feira. Desde setembro, era a Índia (11.359.048, segundo autoridades de saúde locais) que ocupava esse lugar.Nas últimas 24 horas, foram 43.812 infectadas, levando o total a 11.483.370. Os Estados Unidos lideram o ranking de contaminações (29.229.162).