COVID-19: Brasil tem 1.997 mortes e 76.178 novos casos em 24 horas

Vacinas negociadas por consórcio do Nordeste irão para todo Brasil

Vacinas negociadas por consórcio do Nordeste irão para todo Brasil

Governadores do Nordeste anunciam compra de 37 milhões de doses da Sputnik V

Governadores do Nordeste anunciam compra de 37 milhões de doses da Sputnik V

Piora da pandemia no Brasil faz vizinhos reforçarem medidas nas fronteiras

Piora da pandemia no Brasil faz vizinhos reforçarem medidas nas fronteiras

Polícia encerra festa clandestina com mais de 500 pessoas na zona Sul de SP

Polícia encerra festa clandestina com mais de 500 pessoas na zona Sul de SP