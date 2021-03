Procurador de SP: 'Não há mais espaço para negacionismo; é hora de trancar'

(foto: Divulgação/Alesp)

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, considera que "não há mais espaço para política e negacionismo", alertando que "só umsocial dos mais rígidos" será suficiente em meio ao recrudescimento da pandemia. "É hora de trancar e finalmente a população entender que ou nós resolvemos essa questão do vírus de uma vez por todas ou vamos ficar reféns disso por mais 3, 4 anos. Se ficarmos abertos, se a população insistir em não obedecer às regras, se houver flexibilizações aqui acolá, não vamos vencer essa pandemia nunca", afirmou o chefe do Ministério Público paulista em entrevista aoNo nosso comitê de crise temos um sistema de monitoramento da ocupação de leitos e vagas de UTI do Estado e chegamos à conclusão de que vivemos o momento mais difícil da pandemia. Fizemos reuniões com membros do comitê gestor do governo e elesque estávamos caminhando para a fase vermelha no Estado - era o que iríamos pedir.Mas no fim da semana, com esses índices subindo, começamos a trabalhar vendo onde conseguíamos estancar. Aí veio a decisão do governo no sentido de considerar a atividade religiosa como essencial. Nós sabemos das dificuldades, pois é um decreto federal, mas o governo do Estado pode impor restrições maiores que a União, assim como o município pode impor maiores que as do Estado. Nosso grupo achou que a medida era urgente. Sobre o futebol chegamos à mesmaNão. A gente já tem visto esses movimentos em todo o Brasil e notadamente no governo federal. Não desconhecemos a importância da religião e da assistência que igrejas e templos têm dado à população. Mas a questão é o momento excepcional que vivemos, jamais visto na. É hora de trancar e de a população entender que ou resolvemos essa questão do vírus ou vamos ficar reféns disso por mais 3, 4 anos. E é hora de nos conscientizarmos de que não há mais espaço para política, negacionismo. Há um critério que o mundo todo reconhece, que é vacinação, uso de máscaras e isolamento social.Nossa expectativa é a de que a recomendação seja acolhida. Caso não haja acolhimento, poderemos acionar o Judiciário para ver satisfeita a pretensão, que é de um coletivo de colegas, médicos e portanto é um pedido da sociedade que quer se ver livre da pandemia. A pandemia não dura 6, 7 meses, ela pode durar 2, 3 anos e aí sim teremos a destruição total do nosso sistema econômico. Então é melhor que neste momento agente imponha umamais rígida.