Guedes: Pfizer vai entregar 14 milhões de doses de vacina até junho

"A solução para o Brasil é vacinar para manter imunidade da população e preservar sinais vitais da economia", afirmou Guedes (foto: Isac Nóbrega/PR)

O ministro da Economia,, disse nesta segunda-feira (08/03) que avai antecipar o cronograma e entregar 14 milhões de doses decontra aaté junho.Segundo o ministro, a Pfizer informou ao governo brasileiro que vai aumentar a produção diária de 1,5 milhão para 5 milhões de. "O presidente da Pfizer disse que oé muito importante, são 200 milhões de brasileiros. Ele se comprometeu a olhar para essa expansão potencial e vai olhar com carinho futuros aumentos na produção do Brasil", completou.Segundo Guedes, houve "problemas de escala" na negociação com a Pfizer. "Os dois lados demoraram um pouco com as negociações, mas temos que olhar pra frente", completou. A decisão do governo brasileiro pela compra da vacina da Pfizer só veio semana passada, depois de meses rejeitando propostas feitas pela empresa.