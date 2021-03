Após vacinação, mortes entre idosos acima de 90 anos caem 70% em SP

Segundo prefeitura de São Paulo, vacinação em massa começa a fazer efeito entre os idosos (foto: Prefeitura de SP/Divulgação)

Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostra que o número de mortes de idosos acima de 90 anos por coronavírus reduziu 70% em fevereiro em comparação com o mês anterior. O grupo foi o primeiro a receber a dose de vacina CoronaVac após profissionais de saúde e indígenas serem imunizados.

Os idosos acima de 90 anos começaram a ser vacinados em 5 de fevereiro e desde então passaram a morrer menos por COVID-19. De acordo com banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde, a capital paulista perdeu 38 pessoas dessa faixa etária no mês passado, contra 127 em janeiro.





De 90 a 94 anos, foram 25 mortes em fevereiro, ao passo que, em janeiro, a cidade registrou 78. De 95 a 99, foram 43 no primeiro mês de 2021, contra 10 em fevereiro. De 100 a 104, os dados mostram cinco vidas perdidas em janeiro, contra duas em fevereiro. De 105 a 109, o panorama foi o mesmo: uma morte em cada mês.





O número de internações caiu 57,7% na mesma faixa etária. Em janeiro, 246 idosos foram deslocados para UTIs ou enfermarias. Em fevereiro, o número caiu para 104.





Os casos confirmados da doença entre os paulistanos desta faixa etária passaram de 380, em janeiro, para 144, em fevereiro, uma queda de 62,1%.





Até o momento, São Paulo distribuiu 962.432 doses de vacina à população. Do total, 733.002 foram vacinados com a primeira dose e 231.430 com a segunda.