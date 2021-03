Prefeitura do RJ multa bares e restaurantes por ultrapassarem horário na pandemia

A prefeitura do Rio de Janeiro multou 70 estabelecimentos comerciais, da manhã de ontem até a madrugada deste domingo, por estarem com as portas abertas após o horário determinado pelo decreto 48.573, que define medidas mais restritivas à circulação de pessoas neste período de pandemia de covid-19.



Na zona oeste da cidade, na Barra da Tijuca, fiscais acabaram com uma festa onde estavam aglomeradas cerca de 200 pessoas.



A determinação é que bares e restaurantes funcionem das 6h às 17h. Também está proibida a permanência nas ruas no período de 23h às 5h. As restrições foram impostas na última sexta-feira, 5, e valerão até a próxima quinta-feira, 11. Desde o início da adoção do novo decreto, já foram registradas 963 autuações, entre elas, 120 multas e 23 interdições.



No segundo dia de fiscalização, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Guarda Municipal e o Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) autuaram 733 comerciantes. As autuações incluem a cobrança de multas, interdições de estabelecimentos, encerramento de feiras, reboques e apreensões de mercadorias de ambulantes.



"Seguimos com uma avaliação bem positiva das ações de fiscalização. Sábado é um dia costumeiramente de lazer e praia para os moradores do Rio, mas mesmo assim quase não tivemos registros de aglomerações", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, em nota divulgada pela prefeitura do Rio.