Vídeo: PM de folga e banhista salvam mulheres de afogamento

Corpo de Bombeiros alerta para riscos e lembra medidas de segurança para evitar acidentes no Lago Paranoá (foto: CBMDF/Divulgação) afogamento em uma prainha no Lago Paranoá, em Brasília, nesse domingo (07/03). O sargento Mikhail, do pelotão lacustre do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), passeava de bicicleta pela região com a mulher quando ouviu os gritos de socorro vindos do espelho d'água e partiu para o resgate. Três mulheres foram salvas de









Foi o banhista quem conseguiu um flutuador do tipo espaguete e uma prancha de kitesurf para o transporte das vítimas ao longo do trajeto.



PM de folga e um banhista salvam mulheres de afogamento no Lago Paranoá, em Brasíliahttps://t.co/lJE8CHsaUK pic.twitter.com/Zuklr0wFoL — Estado de Minas (@em_com) March 8, 2021





"Entendo a atuação do militar como determinante para um desfecho positivo da ocorrência que, em seu momento de folga, extrapolando em seu dever para com a sociedade, arriscando sua vida em prol da vida alheia e de fato contribuindo de forma decisiva no salvamento das três vítimas de afogamento no lago", afirmou o sargento Calixto, do Corpo de Bombeiros Militar do DF.





Confira as recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar acidente

Aos banhistas





- Evitar entrar na água após as refeições

- Nadar sempre acompanhado de uma embarcação, caso faça a travessia do lago

- Nadar na companhia de pelo menos uma pessoa e próximo à margem

- Evitar saltar de locais elevados para dentro da água (dar de ponta) e brincadeiras como “empurrões” e “caldos”

- Não utilize boias improvisadas. Usar colete é o mais indicado

- Não tentar fazer salvamentos, caso não seja devidamente treinado. Nesses casos jogue objetos flutuantes, como boias, bolas, pranchas ou cordas para resgatar vítimas e ligue imediatamente para o 193

- Crianças somente devem entrar na água acompanhadas dos pais ou responsáveis

- Observar e respeitar as placas proibitivas e evitar caminhar sobre pedras



Às embarcações





- Não nadar de madrugada, muito cedo ou muito tarde. A iluminação solar é essencial para se ter mais noção de espaço no lago

- Não fazer manobras bruscas e arriscadas com embarcações e motos aquáticas

- Antes de navegar sempre se informe, antes do passeio, sobre o local para onde vai. Tire suas dúvidas com quem conhece o caminho ou a região

- Tenha certeza de que todos os passageiros estão sentados antes de acelerar. Do contrário corre-se o risco de machucá-los ou até de derrubá-los no lago

- Desvie dos barcos a remo e banhistas

- Diminua em 50% a velocidade habitual caso queira fazer o passeio durante a noite

- Tenha em mãos habilitação e demais documentos obrigatórios

- Faça manutenção preventiva na sua embarcação

- Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo