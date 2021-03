Ibaneis Rocha anuncia novos leitos de UTI no DF para pacientes com covid-19

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou nesta segunda-feira (8) a abertura de 14 novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes da covid-19 a fim de fazer frente ao crescimento de casos graves da doença na capital federal. No fim de semana, Ibaneis já havia anunciado novos leitos de enfermaria, chegando ao total de 88, para receber pacientes com alta das unidades de tratamento intensivo.



"Com o avanço da covid-19, abrimos ontem mais 14 leitos de UTI para pacientes da doença. São 4 no Hospital de Campanha da Polícia Militar e 10 no Hospital de Campanha de Ceilândia. Vamos continuar este trabalho, mas é importante que cada um se preserve, evitando aglomerações", escreveu Ibaneis no Twitter.



De acordo com dados da Secretaria de Saúde local, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulta no Distrito Federal está em 95,63%. Ao todo, o DF conta com 248 leitos de UTI adulta para internação. Até agora, já são 49.704 casos e 1.157 mortes decorrentes da doença no Distrito Federal.



Segundo afirmou Ibaneis pelo Twitter neste sábado (6), "o DF tem hoje uma das maiores taxas de contágio do Brasil. Isso mostra que o vírus está circulando muito entre nós, o que praticamente nos obriga a evitar aglomerações, além do uso da máscara e do álcool gel". "Cada um precisa fazer sua parte para deter esse avanço", advertiu.