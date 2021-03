COVID-19: Idoso de 89 anos comemora vacinação ao som de Bum Bum Tam Tam

Uma das enfermeiras deu a ideia da dança ao idoso, e ele topou (foto: Reprodução de Internet) vacinação contra a COVID-19 está proporcionando momentos de felicidade para alguns brasileiros. Foi o caso do agricultor Julião Gonzaga de Sousa, de 89 anos, que foi imunizado na tarde de quinta-feira (4/3), e comemorou de um jeito muito especial: dançando ao som do funk Bum Bum Tam Tam. contra aestá proporcionando momentos de felicidade para alguns brasileiros. Foi o caso do agricultor, de 89 anos, que foi imunizado na tarde de quinta-feira (4/3), e comemorou de um jeito muito especial:ao som do funk









Na gravação, o agricultor aparece ao lado de duas enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde, que são responsáveis pela vacinação em casa.



A filha de João, Maria Socorro Ferreira Nascimento, disse que a ideia da dança do “hino da vacinação” veio de uma das profissionais de saúde.









Seu Julião Gonzaga, de Apuiarés, viralizou comemorando sua vacinação. Essa é a alegria que queremos ver %u270A%uD83C%uDFFB%uD83D%uDC89 pic.twitter.com/GEwlDmsHmi %u2014 Renato Roseno (@renatoroseno) March 5, 2021

“Pouco antes da aplicação, elas perguntaram para meu pai se tinha coragem de dançar e ele respondeu que sim. 'Será um prazer, respondeu'”, contou em entrevista ao G1.

"Essa é a alegria que queremos ver”, escreveu Roseno na legenda do vídeo nas redes sociais. "Vacina já!", concluiu.









Hino da Vacinação





O instituto Butantan convidou o MC Fioti, cantor do hit de funk “Bum Bum Tam Tam” de 2017, para fazer uma parceria. A música, que lembra o nome do centro de pesquisa, foi relançada com um novo clipe que incentiva a vacinação contra a COVID-19. Veja: