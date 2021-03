Brasil registra 1.800 mortes por COVID-19 em 24h; total chega a 262.770

Brasil tem um total de 10.869.227 registros do novo coronavírus (foto: AFP)

registrounovas mortes em decorrência danas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta sexta-feira, (5/3), pelo Ministério da Saúde. No momento em que o sistema de saúde de vários Estados está em colapso em razão do aumento do número de casos do novo coronavírus, o País chega a um total de 262.770 vidas perdidas por causa da doença.Em 24 horas, foram contabilizados 75.495 novos casos de COVID-19, ultrapassando a marca verificada ontem (75.102), o que representa o segundo maior número de registros da doença nesse intervalo. Só não supera a marca registrada em 7 de janeiro, quando o País contabilizou 87.843 casos. Com esse novos números, o Brasil tem um total de 10.869.227 registros do novo coronavírus.