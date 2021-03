Kalil diz não confiar em consórcio de prefeitos: 'Vacina é governo federal'

Kalil foi a São Paulo para tentar comprar vacinas contra a COVID-19 no ano passado

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse não acreditar no consórcio formado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra de vacinas contra o novo coronavírus. A iniciativa surgiu para servir de plano B caso o Ministério da Saúde não consiga liberar em tempo hábil os imunizantes para a população.

Kalil foi um dos 1.703 prefeitos de todo o país a assinar o acordo para compra das doses. Apesar disso, ele afirmou que as vacinas só chegarão às cidades se o governo federal disponibilizá-las para os brasileiros.

“Quando não tinha o Plano Nacional de Imunização (PNI), fui o primeiro prefeito a ir para São Paulo comprar vacina. Mas não existe vacina sem passar pelo Governo Federal. Não se iludam. Nada vai funcionar. Podem me cobrar depois”, afirmou Kalil, que anunciou o fechamento do comércio não essencial da capital em decorrência do aumento da demanda de UTIs para tratamendo daem BH.