90% dos brasileiros gostariam de receber uma carta de amor, diz pesquisa

Mil cartas de amor serão escolhidas para viajar pelo espaço antes de serem entregues aos destinatários (foto: Divulgação/AdoteUmCara) unir milhares de pessoas ao redor do mundo e tornar mais fácil encontrar sua alma gêmea. No entanto, existem pessoas que preferem estratégias mais convencionais de conquista. De acordo com uma pesquisa realizada pelo site de relacionamento AdoteUmCara, 90% dos brasileiros consideram muito romântico receber uma declaração de amor por meio de uma carta escrita à mão.

Embora possa parecer um pouco antiquado, há aqueles que ainda recorrem à caneta e ao papel para expressar seus sentimentos para a pessoa amada. Na verdade, 72% dos participantes do estudo confessaram ter escrito uma carta de amor que nunca enviaram.





Todas essas pessoas e também as que já pensaram sobre isso têm agora a oportunidade de realizar esse objetivo de uma forma muito original. Isto porque o site de relacionamento vai enviar mil cartas de amor para o espaço, o que tornará literal a ideia de um amor que vá até o infinito.





O aplicativo já recebeu mais de 20.000 cartas de homens e mulheres de 11 países do mundo, ansiosos para expressar seus sentimentos. Cerca de 70% das mensagens são dirigidas a um parceiro, amante ou a um amor secreto. Na Colômbia, por exemplo, algumas são dirigidas à natureza, expressando amor à mãe terra. Outras chegam a ser até pedidos de casamento. Já o Brasil é o primeiro país da América Latina e o segundo do mundo a enviar o maior número de cartas de amor.



Cartas viajando pelo universo





Os interessados podem enviar sua carta para o site até o próximo domingo (7/3). Aqueles que participarem vão poder compartilhar suas cartas nas redes sociais para conseguir votos. Na sequência, um comitê selecionará as mil cartas que farão a viagem ao espaço.





Cada carta escolhida viajará 100 milhões de quilômetros, o equivalente a uma viagem de ida e volta da Terra a Vênus, o planeta do amor, antes de chegar a seus destinatários. A viagem está marcada para acontecer em novembro deste ano a bordo do foguete Falcon 9, da SpaceX, com duração de seis meses.





“As cartas passarão seis meses em órbita na Estação Espacial Internacional (ISS) antes de chegarem à Terra, em um ponto no Oceano Atlântico, graças ao desatracamento da cápsula do Dragão”, afirma Karolina Ciccarelli, Country Manager do AdoteUmCara.





"Uma vez em terra, elas serão enviadas aos destinatários pelo correio”, explica.

