Paulinho da Viola recebe vacina contra COVID-19: 'Alegria e tristeza'

Sambista também aproveitou a postagem para agradecer aos profissionais da saúde e cientistas que trabalham durante a pandemia (foto: Reprodução/Twitter)

Aos 78 anos, o músico Paulinho da Viola recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19 na tarde desta quinta-feira (4/3). Ele compareceu, acompanhado pela filha Cecília, ao ponto de vacinação drive thru do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Aos 78 anos, o músicorecebeu a primeira dose da vacina contra ana tarde desta quinta-feira (4/3). Ele compareceu, acompanhado pela filha Cecília, ao ponto de vacinação drive thru do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.





Com uma foto do momento da imunização, o músico compartilhou nas redes sociais uma mensagem na qual lamenta pela perda de tantos brasileiros pela doença — na quarta (3/3), o país registrou recorde no número de mortos. "A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas", escreveu.

O sambista ainda aconselhou os seguidores para que continuem seguindo os protocolos contra o coronavírus. "A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez", complementou.