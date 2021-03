Governo expõe atraso em cronograma e Brasil receberá menos vacinas em março

País vai receber menos doses do que o esperado (foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) diminuição na previsão de doses que serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) no mês de março. Ao invés de receber 46 milhões doses de vacinas contra a covid-19 este mês, o país terá disponível, até o final de março, somente 37,4 milhões de doses. A atualização do cronograma de entrega das vacinas contra a COVID-19 feita pelo Ministério da Saúde aponta umaque serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) no mês de março. Ao invés de receber 46 milhões doses de vacinas contra a covid-19 este mês, o país terá disponível, até o final de março, somente 37,4 milhões de doses.





O novo cronograma disponibilizado ao jornal Correio Braziliense nesta quinta-feira (4/3) expõe um atraso na importação de doses da Covishield, conhecida popularmente como a vacina de Oxford, da Índia.





No documento apresentado em reunião com governadores, em 17 de fevereiro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregaria 4 milhões de doses prontas importadas da Índia ainda em março. No entanto, o novo cronograma exposto pela pasta nesta quinta, aponta que a Fiocruz só entregará 3,8 milhões de doses produzidas no Brasil com matéria-prima importada.





A Fiocruz já entregou 4 milhões de doses prontas da Covishield, que foram importadas da Índia, e importará mais 8 milhões de imunizantes. Divididos em lotes de 2 milhões, as vacinas começam a chegar no país somente em abril.





Questionado sobre o motivo da mudança no cronograma, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o assunto. Em nota, o órgão federal informa que é importante ressaltar que o PNI depende da entrega dos laboratórios para poder fazer o envio. “Portanto, o cronograma está sujeito a alterações”, disse a pasta.





Outra mudança que diminuiu o montante total esperado para março foi o recebimento de doses da vacina russa Sputnik V, que é negociada pelo Ministério da Saúde. Sem avançar nas negociações, a pasta mudou a previsão de receber 400 mil doses do imunizante de março para abril.





A maior parte das vacinas que vão compor o PNI em março ainda será disponibilizada pelo Instituto Butantan. De acordo com o ministério, 22,7 milhões de doses da CoronaVac serão entregues à pasta.





Pfizer e Janssen

Nessa quarta (3/3), o governo federal anunciou a compra de 138 milhões de doses das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Janssen. Ainda em negociação, mas com a intenção de compra publicada no Diário Oficial da União (DOU), esses imunizantes só chegarão nos próximos meses ao Brasil.





Enquanto as 100 milhões de doses da Pfizer devem começar a chegar no país a partir de abril, as 38 milhões de vacinas da Janssen só estarão disponíveis para o Brasil a partir de julho.





Veja o cronograma de março da entrega de vacinas ao Ministério da Saúde:





Fundação Oswaldo Cruz (vacina AstraZeneca/Oxford)





> 3,8 milhões de doses (produção nacional com IFA importado)





Instituto Butantan (vacina Coronavac/Sinovac)





> 22,7 milhões de doses (produção nacional com IFA importado)





Precisa Medicamentos (vacina Covaxin/Barat Biotech/IND)





> 8 milhões de doses (importadas da Índia)





Covax Facility





> 2,9 milhões de doses (vacina importada da AstraZeneca/Oxford)





Total = 37,4 milhões de doses