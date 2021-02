Secretário de Saúde de Rondônia: 'Não temos leito para sua mãe'; assista

Secretário Fernando Máximo (em primeiro plano) pediu colaboração ao povo rondoniense (foto: Frank Néry/Governo de Rondônia)

'Não temos leito para sua mãe', desabafa Fernando Máximo, secretário de Saúde de Rondônia



Vídeo: Rede Globo/Reproduçãohttps://t.co/4WxXjGB0Oi pic.twitter.com/il2tjPfEQx — Estado de Minas (@em_com) February 27, 2021

Restrições endurecidas

O estado de, na Região Norte do Brasil, enfrenta os efeitos do avanço do novo. O estado precisa lidar com o estrangulamento do sistema de saúde: a ocupação deestá em 100% há mais de um mês e, agora, a fila de espera por leitos sobe diariamente. Segundo o último boletim do estado, divulgado nessa sexta-feira (27), há 56 pacientes aguardando internaçãoA situação calamitosa tem feito com que as autoridades estaduais emitam alertas com palavras duras. “Quantas vezes a gente tem falado, e tenho visto gente que não tem obedecido, mas preciso falar de novo. Preciso contar com você. Não tem vaga de UTI para você, que é rico ou pobre; homem ou mulher; novo ou velho. Não tem vaga de UTI. Estamos com dificuldade de aumentar (as vagas disponíveis) — e até de manter os leitos”, disse Fernando Máximo, secretário de Saúde, à "Rede Globo".Pelas redes sociais do poder Executivo do estado, o governador, Coronel Marcos Rocha (sem partido), detalhou a situação.“Outros estados também estão passando pela mesma dificuldade (falta de leitos). Por conta disso, está cada vez mais difícilpacientes daqui para esses outros lugares”, desabafou.Fernando Máximo pediu que a população evite confraternizações e encontros. “Meu recado é para você que aglomera, que está fazendo festinha e que não está usando máscara. (Que frequenta) reuniãozinha e bebedeiras. Não temos leitos de UTI para sua mãe, seu pai, seu tio, seu filho e sua namorada”.Rondônia soma 147.377 casos de COVID-19. Atualmente, há 687 infectados internados em todos os hospitais do estado — inclusive na rede particular. A subida vertiginosa de registros tem causado apreensão: em 20 dias, terminados nessa sexta, foram contabilizadas 16.256 confirmações.Nessa sexta, o governo aumentou as medidas impostas em face da pandemia. Agora, todas as cidades de Rondônia estão na fase vermelha, a mais restritivas. Marcos Rocha alertou para casos de pacientes morrendo por“Você já viu como é uma pessoa morrendo por não conseguir respirar? Por não conseguir puxar o ar e não ter equipamento para atender? Nossos médicos e profissionais de saúde têm visto isso quase todos os dias — e têm sofrido”, disparou.