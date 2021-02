Pazuello diz que país vive 'nova etapa da pandemia' e faz alerta; veja

Pazuello confirmou que entre 13 e 14 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas aos estados para aplicação nos grupos prioritários (foto: José Dias/PR) Eduardo Pazuello, concedeu nesta quinta-feira (25/02) uma entrevista coletiva para alertar a população para a "nova etapa da pandemia" no Brasil. Durante o evento, o ministro afirmou que a variante do coronavírus que circula no país contamina três vezes mais do que as cepas anteriores do vírus. O ministro da Saúde,concedeu nesta quinta-feira (25/02) uma entrevista coletivapara alertar a população para a "" no Brasil. Durante o evento, o ministro afirmou que a variante do coronavírus que circulano país contamina três vezes mais do que as cepas anteriores do vírus.

Por isso, segundo ele, a transferência de pacientes entre estados que enfrentam lotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) será uma das estratégias usadas para enfrentar o novo momento da pandemia.

Durante a coletiva, o ministro garantiu para a população o "atendimento imediato na unidade básica de saúde", "estruturação em capacidade de leitos" e "vacinação".

Ao falar sobre as vacinas, o ministro confirmou que entre 13 e 14 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas aos estados para aplicação nos grupos prioritários.



Pazuello também disse que será possível vacinar metade da população até a metade do ano e a outra metade até o final do ano.

O ministro não respondeu perguntas de jornalistas e passou a palavra para Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), que falou mais sobre o tema.