Jovem de 19 anos é morta a facadas por homem que conheceu pela internet

Ingrid Oliveira, conhecida como 'Sol', integrava um time de E-Sports, jogando profissionalmente Call of Duty: Mobile (foto: Reprodução/Instagram) preso, em flagrante, por suspeita de matar a facadas uma garota de 19 anos, na tarde de segunda-feira (22/2), em São Paulo. O acusado afirmou à polícia que teria conhecido Ingrid Oliveira pela internet um mês antes do crime. Um jovem de 18 anos foi, em flagrante, por suspeita de uma garota de 19 anos, na tarde de segunda-feira (22/2), em São Paulo. O acusado afirmou à polícia que teria conhecido Ingrid Oliveira pela um mês antes do





Ela era conhecida como "Sol" e integrava o time FBI E-Sports, jogando profissionalmente Call of Duty: Mobile, um jogo de tiro para celulares. O suspeito participava de outra equipe, o Gamers Elite e os dois teriam se conhecido durante partidas do game on-line.





De acordo com o "portal G1", em nota, a Gamers Elite disse que o acusado enviou um vídeo com imagens da jovem morta no grupo da organização. Os responsáveis afirmam que avisaram as autoridades e pediram para que os integrantes do grupo não compartilhassem o vídeo.





A equipe afirma ainda que nunca viu o jogador pessoalmente e que "não compactua com qualquer criminoso de nenhum modo e jamais irá compactuar ou fazer apologias ao mesmo.”





Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares foram chamados para atender o caso de uma mulher esfaqueada. Quando chegaram na casa do suspeito, encontraram a vítima com diversas facadas. A morte da jovem foi constatada por uma equipe de resgate.





Após cometer o crime, o acusado fugiu. O irmão dele contou à polícia que chegou em casa e encontrou a jovem já desmaiada e afirmou aos agentes que não a conhecia.





O suspeito chegou a entrar em contato com familiares dizendo que iria cometer suicídio, mas foi convencido a se entregar. Cerca de 30 minutos depois de matar a jovem, ele compareceu a um distrito policial e confessou o crime. Disse, também, que escreveu um livro para explicar os objetivos de seu ato. A Polícia Civil conseguiu uma cópia do suposto livro, que foi anexada ao inquérito.





Os familiares da vítima não souberam dizer se a jovem tinha um relacionamento com o suspeito.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira