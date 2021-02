Lote com dois milhões de vacinas prontas já está na Fiocruz

O lote com dois milhões de vacinas prontas da Oxford/AstraZeneca importadas da Índia já está nos laboratórios da Fiocruz. O imunizante chegou no início da tarde desta terça-feira, 23, e deverá ser liberado para o Ministério da Saúde na madrugada de quarta.



Ao longo desta terça, as vacinas irão passar por conferência de temperatura e integridade da carga. Elas receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).



O imunizante chegou em São Paulo no início da manhã. Depois de passar pelos trâmites alfandegários, foi enviado ao Rio em um voo solidário da Latam.