COVID-19: Vacina com água, soro e vento? Saiba o que fazer e como denunciar

Ideal é que o vacinado ou acompanhante veja todo o processo, desde a retirada da ampola e seringa até o descarte das mesmas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 no Brasil estão cada vez mais frequentes. Se antes os ‘fura-filas’ eram o maior problema, agora outras modalidades de infração também causam preocupação, como as seringas com água, soro e vento. Qualquer aplicação duvidosa pode e deve ser denunciada, alerta a advogada a Jocinéia Zanardini. Flagrantes de irregularidades nacontra ano Brasil estão cada vez mais frequentes. Se antes os ‘fura-filas’ eram o maior problema, agora outras modalidades de infração também causam preocupação, como as seringas com água, soro e vento. Qualquer aplicação duvidosa pode e deve ser denunciada, alerta a advogada a Jocinéia Zanardini.

De acordo com a advogada, o profissional que tiver essa conduta, além da área criminal, pode responder na parte administrativa e civil, correndo o risco de ser exonerado após responder a processo administrativo, além de perder o registro profissional depois de julgamento de infração ética pelo seu conselho de classe – como o Coren para enfermeiros e o CRM para médicos.

O que fazer na hora de se vacinar?

Cada estado e município tem autonomia para decidir como fará a aplicação e, segundo a advogada, isso é um grande problema.



O ideal é que o vacinado veja todo o procedimento desde a retirada da ampola que contém a vacina. A partir daí, a explicação sobre a substância, a aplicação e finalmente o descarte da seringa de maneira correta.

“Alguns lugares já fazem dessa forma, mas a maioria não. Um protocolo deve ser criado pelo Ministério da Saúde para aplicação da vacina contra a COVID-19. É ideal é que as pessoas vejam desde a ampola, até o descarte da seringa. A população tem o direito de saber se aquilo é a vacina” disse Jocinéia.

Para facilitar a fiscalização, uma filmagem pode ser feita no momento da aplicação. Nesse caso, o profissional que está aplicando e a unidade de saúde não podem impedir o registro, dado que a vacinação contra COVID-19 é de interesse público. Mesmo que a instituição seja particular ou não haja vínculo contratual do profissional com o estado.

“É importante deixar claro que a filmagem pode ser feita. Sempre que o funcionário estiver exercendo uma função pública, seus interesses particulares não se sobrepõem os públicos. Mesmo sendo contratado por uma empresa particular, independentemente do vínculo contratual com o estado/município, ele está exercendo uma função pública e em um local público. Não há como contestar direito de imagem nestes casos”, explica a especialista.

A única coisa que a pessoa precisa fazer, é avisar ao profissional que vai filmar a aplicação e observar se a conduta será correta.



Quando o vacinado for um idoso, ele tem direito a acompanhante e, caso seja impedido, haverá infração também ao Estatuto do Idoso.

“Os idosos têm assegurado pelo Estatuto o direito de serem acompanhados na unidade de saúde ou no hospital, em qualquer situação. Alguns lugares estavam impedindo, isso é uma infração. O idoso tem esse direito, e a proibição pode ser denunciada nas ouvidorias estaduais e municipais ou diretamente ao Ministério Público, antes mesmo da aplicação da vacina”, disse Jocinéia.





Denunciando a irregularidade

Após observar o ambiente e perceber alguma irregularidade, uma denúncia deve ser feita às ouvidorias estaduais e municipais ou diretamente ao Ministério Público (MP).



Se o problema ocorrer no momento da aplicação, como a seringa preenchida com outra substância ou até mesmo se ela estiver vazia, a Polícia Militar deve ser acionada na hora, pelo número 190.

A especialista alerta que um boletim de ocorrência deve ser feito, para comprovar a situação e o profissional ser penalizado pela conduta.



A denúncia no Ministério Público e nas ouvidorias pode ser feita pela internet – em alguns estados há abas específicas nos sites oficiais desses órgãos para a COVID-19.





As denúncias podem ser feitas pelo número 127 ou



Em Minas Gerais, a Ouvidoria do MP registrou 746 denúncias de ‘fura-filas’ e continua recebendo denúncias de qualquer tipo de irregularidade, como desrespeito à ordem de prioridade, extravio de insumos e de vacinas.As denúncias podem ser feitas pelo número 127 ou pelo site da Ouvidoria do MP

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Kelen Cristina