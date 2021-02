Polícia do Rio investiga aplicação de 'vacina de vento' em três cidades

Familiares de idosos têm constatado profissionais de saúde simulando a vacinação contra a COVID-19 (foto: Chandan Khanna/AFP)

Protocolo revisado

Após imagens repercutirem, a Polícia Civil do Rio abriu investigação para apurar a suposta falsa aplicação decontra aem diferentes cidades do estado. Relatos apontaram para a prática – que pode configurar crime de peculato – na capital, na vizinha Niterói e em Petrópolis, na Região Serrana.As suspeitas sempre começam quando familiares deque foram se vacinar estranham o movimento feito pela pessoa que está aplicando a dose. Em um dos casos, por exemplo, o profissional de saúde nem sequer aperta o êmbolo da seringa."Se as investigações confirmarem que houve desvio de dose, ou qualquer outra irregularidade, o profissional de saúde poderá ser autuado pelode peculato, que tem penas que podem chegar até a 12 anos de reclusão", disse, em nota, a Polícia Civil.O crime de peculato é definido como aquele em que o funcionário público se apropria de "dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio."Um exemplo clássico disso na política é a chamada "", quando um deputado, por exemplo, recebe dinheiro desviado de seus assessores.Nos últimos dias, as secretarias de Saúde de Goiânia, em Goiás, Maceió, em Alagoas, e Manaus, no Amazonas, revisaram os procedimentos para evitar falhas na aplicação de doses da vacina depois que denúncias parecidas foram feitas.