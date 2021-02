Padre Júlio Lancellotti leva jacaré de pelúcia para vacinação

Padre Júlio Lancellotti (foto: Instagram/Reprodução) padre Júlio Lancellotti recebeu a primeira dose da vacina contra COVID-19 na manhã desta sexta-feira (12/2). Ele levou um jacaré de pelúcia para a vacinação. O objeto faz referência à fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre os efeitos colaterais da imunização. recebeu a primeira dose dana manhã desta sexta-feira (12/2). Ele levou um jacaré de pelúcia para a vacinação. O objeto faz referência à fala do presidentesobre os efeitos colaterais da









Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, o coordenador da Pastoral do Povo da Rua agradeceu o início da vacinação na população de rua na capital.





“Que logo possamos ampliar ainda mais essa faixa etária, para que todos os irmãos e irmãs em situação de rua recebam a vacina. Deus abençoe todos os profissionais de saúde, os cientistas, o Instituto Butantan, a vacina de São Paulo, a vacina do Brasil, a vacina que salva a humanidade, a vacina dos irmãos de rua”, disse.





Durante o evento, a enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa vacinada no Brasil, recebeu a segunda dose do imunizante.