Eike Batista é condenado a 11 anos de prisão por manipulação de mercado

O empresário Eike Batista foipela juíza federal Rosália Monteiro Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a 11 anos e 8 meses deporcom as ações da petroleira OGX.

Essa é a terceira condenação de Eike por crimes relacionados ao mercado de capitais. Como se trata de uma decisão em primeira instância, ainda cabe recurso. O empresário também já foi condenado pelo pagamento de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e atualmente cumpre prisão domiciliar.

“O acusado demonstrou fascínio incontrolável por riquezas, ambição sem limites que o levou a operar no mercado de capitais de maneira delituosa, com extremo grau de reprovabilidade e indiferença à fragilidade de fiscalização do mercado”, disse a juíza na sentença.