COVID-19: Sem carnaval, Ambev doa caixas térmicas para armazenar vacinas

As caixas que serão doadas poderão armazenar de forma simultânea de mais de 3 milhões de doses da vacina (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

A Ambev anunciou, nesta sexta-feira (5/2), que doará 5 mil unidades de caixas térmicas – daquelas que, durante o, são usadas pelospara manter as bebidas geladas – para as secretarias de Saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.Os itens, que estão em falta nas unidades de saúde, serão adaptados para o uso médico e destinados para o armazenamento e transporte das vacinas contra aO montante de caixas, que são feitas de poliuretano e possuem umpara controle da temperatura, tem capacidade para armazenamento simultâneo de mais de 3 milhões de doses da vacina.Em parceria com a transportadora Real94 e LZN Logística, a Ambev gerenciará a distribuição das doações para os postos de vacinação, tendo, como critério de prioridade, os estados com menor renda e maior população.“Este não é o momento de ter festas nas ruas ou. O nosso papel é apoiar o país na vacinação para que, em 2022, a gente possa voltar a curtir o carnaval com saúde e muita folia”, comentou Jean Jereissati, CEO da Ambev, em material de divulgação da açã