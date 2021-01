Carga com vacinas da Oxford/AstraZeneca chega ao Rio de Janeiro

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve presente em ambos os desembarques (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Brasil recebeu, nesta sexta-feira (22/1),produzida pela AstraZeneca em parceria com a. A carga chegou da Índia após atrasos em negociações. As vacinas primeiro chegaram em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos, por volta das 17h de um voo da empresa Emirates. No Rio, as vacinas chegaram por volta das 22h ao Galeão trazidas pela Azul.