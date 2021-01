Foto manipulada do Exército com 'máscaras falsas' viraliza nas redes

Militares posaram para foto sem máscara, mas apareceram com o acessório através de edição (foto: Reprodução)

Uma foto manipulada com vários militares usando “máscaras falsas” chamou a atenção nesta sexta-feira (22/1) nas redes sociais. Com data de 17 de novembro, a imagem mostra um treinamento do Exército com diversos integrantes com fardas, mas sem o acessório recomendado pelas autoridades de saúde para combate ao novo coronavírus.





A imagem foi publicada na página oficial do Centro de Avaliações do Exército, mas acabou sendo apagada. Vários internautas, no entanto, salvaram a publicação.





O treinamento do Exército ocorreu no Centro de Medicina Operativa da Marinha, em Manguinhos, no Rio, e contou com a participação de seis instrutores da Marinha do Brasil e de 16 alunos, sendo um oficial, um cabo e 14 soldados do CAEx.