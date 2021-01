Um brinde ao 21: hoje é o 21º dia do ano 2021, do século 21

Internautas contam nas redes sociais que vão beber um vinho às 21h21 (foto: Freepik)

As pessoas estavam sentindo falta das datas que coincidem com o mesmo número, desde 2012, ano limite que podia combinar o dia, mês e ano. Notícia boa é que esta quinta-feira é dia 21, do ano de 2021, do século 21.